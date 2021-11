A deux jours de sa rencontre avec les Lions, le coach des Eperviers a évoqué les chances du Sénégal à la CAN Cameroun 2021 que sa sélection ne disputera pas.

Déjà qualifié pour le dernier tour qualificatif au Mondial Qatar 2022, le Sénégal va affronter ce jeudi 11 novembre une équipe togolaise dirigée par le coach portugais Paulo Duarte. Ce dernier, dans un entretien avec iGFM, parle de la prochaine CAN en soutenant que le Sénégal « est un grand candidat pour le titre« .

« Le Sénégal a un des deux meilleurs effectifs du continent. Il a des joueurs énormes qui jouent au PSG, Liverpool, Marseille de tous les meilleurs clubs du monde. Il y a aussi un joueur qui joue à Naples en Italie« , constate le tacticien portugais séduit par l’effectif pléthorique dont dispose Aliou Cissé. Duarte, comme bon nombre d’observateurs, donne au Sénégal le statut de favori à cette CAN mais précise bien que cela devra être confirmé sur le terrain.

« C’est vraiment une équipe formidable mais il faut que le Sénégal montre sur le terrain qu’il est plus fort que les autres. C’est le plus important parce que ce n’est pas le nom qui joue« , avertit le sélectionneur des Eperviers qui dit n’avoir rien à perdre face au Sénégal ce jeudi, à l’occasion de la 5ème journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Duarte soutient l’idée qu’il est temps, après plusieurs années d’attentes, que les Lions obtiennent leur premier sacre continental et « que le Sénégal doit montrer sa puissance dans cette CAN qui va venir et qu’il mérite de gagner et donner le public sénégalais une Coupe d’Afrique »

« Pour moi, le Sénégal est un grand candidat pour le titre. Le Sénégal a une grande chance d’être champion. C’est l’époque pour le Sénégal de s’imposer, montrer sa puissance incroyable car il a plus de 50 joueurs qui jouent en Ligue 1. Donc, cela veut dire que la force et la qualité sont là. Le travail de Cissé est aussi là« , termine le coach togolais qui tentera de déjouer les plans de son homologue Aliou Cissé, dans 48 heures à Lomé.

wiwsport.com