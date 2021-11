Une semaine décisive pour le football africain ! A partir de jeudi, vont débuter les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 à travers le continent. Après le Sénégal et le Maroc, qualifiés le mois dernier, huit places pour les barrages sont encore à prendre et seront attribuées notamment à l’issue des chocs Cameroun-Côte d’Ivoire, Ghana-Afrique du Sud et Algérie-Burkina Faso. Rappelons que seul le premier de chaque poule sera qualifié. Un sacré programme !