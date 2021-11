Après avoir été champion du Sénégal, le TFC ne compte pas dormir sur ses lauriers et est déterminé à se donner les moyens de pour atteindre ses objectifs de la nouvelle saison. Ce mardi, Teungueth FC a officialisé les arrivées du joueur gambien, Moussa Bangoura et de l’ancien joueur de Ndiambour, Sidy Diakhaté.

L’attaquant gambien, fort de son parcours viendra apporter son expérience au groupe de Youssouph Dabo. Quant au milieu de terrain et ancien du CNEPS, Sidy Diakhaté, son énergie et son activité fera du bien au groupe du TFC notamment dans l’abattage.

L’attaquant Moussa Bangoura fait parti des renforts estivaux de Teungueth FC. Ce joueur qui nous vient de la Gambie a une bonne expérience acquise à travers les nombreux pays qu’il a fréquenté. Welcome and give your best#allezrio💙💛 pic.twitter.com/9KZumQw94G

— Teungueth Football Club (@TeunguethFc) November 9, 2021