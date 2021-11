Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League a lieu au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse, le lundi 13 décembre, à partir de 12H. Le calendrier de la compétition est également disponible et les joueurs africains qui prendront part à la CAN vont rentrer à temps.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations qui débute le 9 janvier prochain prendra fin le 6 février à Yaoundé, les joueurs africains qui y prendront part devraient pouvoir regagner leurs clubs à temps avant la reprise de la Ligue des Champions.

En effet, l’UEFA a rendu publique ce mardi les dates et heures du calendrier de la compétition et la date des manches aller des huitièmes de finale est fixée à un peu plus d’une semaine après la finale de la CAN, soit les 15-16 et 22-23 février prochains.

Des dates qui ne laisseront pas aux joueurs africains le temps de se reposer mais qui devraient leur permettre de rejoindre leurs formations respectives et pourquoi pas prendre part aux matchs décisifs. Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale aura lieu le vendredi 18 mars.

Calendrier des huitièmes

• Aller, 15-16 et 22-23 février

• Retour les 8-9 et 15-16 mars.

Les coups d’envoi des rencontres de ces phases à élimination directe seront donnés à 20 heures Gmt.

wiwsport.com