Dans une nouvelle parution de So Foot, reprise par Le Phocéen, la révélation selon laquelle, Bernard Tapie a appelé le Président Macron pour l’évacuation de Pape Diouf alors que ce dernier était encore au Sénégal fait écho.

Dans un dossier de So Foot consacré à Bernard Tapie disparu le 3 octobre dernier révèle un témoignage d’Alexandre Faure qui revient sur les derniers instants de la vie de Pape Diouf. Le proche de l’ancien président sénégalais de Marseille a révélé que l’emblématique président de l’Olympique de Marseille, Monsieur Tapie aurait appelé le Président français, Emmanuel Macron pour les besoins de l’évacuation de Pape alors qu’elle était difficile en raison des restrictions liées à la Covid-19 dont la fermeture des frontières.

Une évacuation qui aurait pu être faite si Pape Diouf n’avait pas rendu l’âme alors que l’avion était sur le tarmac. « Pape est rentré à l’hôpital de Dakar le vendredi, et le médecin a dit qu’il fallait qu’il se fasse soigner en France parce qu’ils ne pouvaient plus l’aider. A cause de la crise sanitaire, toutes les frontières étaient fermées. Un avion avait bien été affrété par des proches de Pape, sauf qu’on n’avait pas les autorisations, qui étaient hyper compliquées à obtenir. Alors j’ai appelé Michel Tonini, le leader historique des Yankees, et il m’a dit qu’il allait contacter Tapie. Quand Michel lui a expliqué, il a dit « OK je m’en occupe ». Michel reste persuadé qu’il a appelé Macron, parce que l’autorisation de décollage est arrivée trois heures après le premier coup de fil. Je ne sais pas qui a réellement rendu le vol possible, mais c’est grâce à ces gens-là que Pape aurait pu se faire soigner en France. Malheureusement, il est mort alors que l’avion était sur le tarmac », a révélé Alexandre Faure sur les colonnes de So Foot.

Pour rappel, Mababa Diouf de son vrai nom dit Pape Diouf, fut président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Il est décédé le 31 mars 2020 à Dakar des suites de la maladie à Covid-19. Tout comme Bernard Tapie qui fut aussi président du club notamment au moment où le club phocéen fut champion d’Europe en 1993.

wiwsport.com