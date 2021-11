Avant les deux dernières journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans la Zone Afrique, le Sénégal et le Maroc sont assurés de participer aux barrages. Le point sur la situation.

Eh bien, les places sont très limitées et pour décrocher le ticket pour Qatar 2022, il faudra cravacher très cher. D’abord, il faut passer le cap de la phase de groupes et ensuite un tour de barrages. Après quatre journées, deux sélections sont déjà qualifiées pour le dernier tour des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra au Qatar du 21 novembre; au 18 décembre. Avec deux journées à disputer, qui peut rejoindre le Sénégal et le Maroc et comment ? Le point sur chaque groupe.

Pour rappel, seul le premier de chaque poule est assuré de jouer les barrages d’accession à la Coupe du Monde.

GROUPE A :

C’est l’une des poules les plus attractives parce que c’est là où se trouve le Championne d’Afrique : Algérie. Premiers, Les Fennecs disputent la première place avec le Burkina Faso et les deux sélections comptent le même nombre de points (10). Après s’être quittés par un 0-0 lors de la 2e journée, Algériens et Burkinabés devront se départager lors de la 6e et dernière journée où les deux équipes vont s’affronter, le 16 novembre à Alger. Mais avant cela, Fennecs et Etalons vont livrer un duel à distance jeudi, à la même heure (13h00 GMT). Les premiers affronteront le dernier de la poule, le Djibouti, au Caire, pendant que les seconds accueilleront le Niger (3e).

GROUPE B

Dans cette poule, la Zambie (3e, 4 points) et la Mauritanie (4e, 1 point) étant larguées et la , la Tunisie mène la danse avec 10 points et dispute la première place avec la Guinée Equatoriale (2e, 7 points). Ce qui rend donc très attrayant la 5e journée durant laquelle les Aigles de Carthage et le Nzalang Nacional vont s’affronter, ce samedi 13 novembre (16h00 GMT), à Malabo. Autant dire qu’en cas de victoire, la Tunisie, 2e du classement FIFA, validera son ticket pour les barrages. Mais il faudra se méfier d’Emilio Nsue et se partenaires, qui voudront certainement prendre leur revanche après avoir été balayés au match aller (0-3). Qui de la Tunisie ou de la Guinée Equatoriale pour les barrages ? Réponse au plus tard mardi 16 novembre.

GROUPE C

Ici, trois sélections sont en ballotage, mais pour la République Centrafricaine, classée troisième avec quatre points, soit cinq de moins que le Nigeria, premier, il faudra convoquer un miracle pour finir en tête du groupe. Deuxième du classement, à deux unités du Nigeria, c’est donc le Cap-Vert qui se maintient dans une posture plus favorable pour pousser le Nigeria. Pour la 5e journée, les Requins Bleus accueillent samedi la RCA, alors que les Super Eagles se rendent à Monrovia pour défier la lanterne rouge de poule, le Liberia. Si Nigérians et Cap-verdiens remportent leur match de la 5e journée, ils se départageront lors du 6e et dernier acte à Abuja, le 16 novembre.

GROUPE D

Le pays organisateur de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations va t-il manquer les joutes mondiales au Qatar en 2022 ? Tout porte à croire que le Cameroun dépend de lui-même. Deuxièmes de la poule, avec neuf points, derrière les Côte d’Ivoire (1ère, 10 points), les Lions Indomptables se déplacent samedi au Malawi (3e, 3 points) pour gagner et rester aux contacts des Eléphants, qui accueilleront à la même heure le Mozambique (4e, 1 point). Si les deux sélections obtiennent une victoire lors de cette 5e journée, ils vont livrer un palpitant duel mardi prochain à Yaoundé et le vainqueur sera assuré de jouer les barrages. Pour rappel, la Côte d’Ivoire avait gagné le match aller (2-1).

GROUPE E

Séduisants depuis l’entame de ces matchs de qualifications, le Mali devra encore faire un effort s’il souhaite accompagner son voisin sénégalais en barrages. Premiers de leur poule avec 10 points, les Aigles distancent d’une unité l’Ouganda (2e, 9 points). Et en attendant leurs retrouvailles à Bamako dimanche 14 novembre, Maliens et Ougandais vont livrer un duel à distance ce jeudi. Les premiers se déplacent à Kigali pour faire face au Rwanda (4e, 1 point), alors que les seconds recevront à la même heure le Kenya (3e, 2 points). Mali ou l’Ouganda en barrages ? Réponse bientôt !

GROUPE F

L’Egypte tient ici les cordes et devrait sauf catastrophe figurer parmi les dix nations à jouer les barrages. Avant les deux dernières journées, les Pharaons ont quatre points de plus que la Lybie, qui occupe la deuxième place avec six unités. Une victoire vendredi contre l’Angola (4e, 3 points), voire même un match nul si la Lybie ne gagne pas lors de son match contre le Gabon, qualifierait Mohamed Salah et ses coéquipiers en barrages. Pour la dernière journée, l’Egypte accueillera le Gabon pendant que la Lybie fera face à l’Angola, à Tripoli.

GROUPE G

Après un retour au premier plan – du moins au niveau des résultats – l’Afrique du Sud a son destin entre ses mains pour participer au barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022. En effet, Bafana Bafana (1ers, 10 points) ont un avantage d’un point sur le Ghana (2e) et une victoire à domicile jeudi contre le Zimbabwe, dernier du groupe, pourrait leur permettre de valider leur ticket si les Black Stars ne gagnent pas lors de leur déplacement en Ethiopie (3e, 3 points). Si les deux équipes remportent leur match de la 5e journée, alors il ne faudra pas manquer leur rencontre à Accra le 14 novembre.

GROUPE H & I

Ces deux poules sont celles du Sénégal et Maroc. Avec un bilan de quatre matchs et quatre victoire, les deux nations ont déjà validé leur billet pour les barrages. Pour les deux dernières journées, il sera donc question pour Lions du Sénégal et Lions du Sénégal et Lions de l’Atlas de bien finir les qualifications à la Coupe du Monde avant le rendez-vous très importants au Cameroun, l’hiver prochain, pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour finir, le Sénégal jouera face au Togo, à Lomé, puis le Congo, à Thiès, alors que le Maroc fera au Soudan et la Guinée.

GROUPE J

C’est la poule la plus ouverte dans ces qualifications et tout se jouera jusqu’à la dernière seconde.. Depuis le début, personne n’arrive vraiment à se détacher. La Tanzanie (1ère +1) et le Bénin (2e +1), qui comptent le même nombre de points, ne devancent que de deux unités la RD Congo (3e, 5 points +1). Et le Madagascar arrive en dernière position avec 3 points. Qui va donc trébucher dans ce sprint final ? Pour la 5e journée, la Tanzanie accueillera la RD Congo, tout comme le Bénin qui recevra le Madagascar. Et pour la dernière journée, les Taifas Stars se déplaceront à Antanarivo pendant que les Léopards accueilleront les Écureuils pour un match qui promet d’être étincelant.

wiwsport.com