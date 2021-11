Il fait partie du premier groupe des Lions présent à Lomé. Famara Diedhiou, auteur d’un triplé lors de la précédente sortie du Sénégal, l’attaquant des Lions mise sur une victoire du Sénégal face au Togo, ce jeudi.

« On a fait une très bonne séance rythmée en salle vu que tout le groupe n’est pas encore là. Le voyage s’est bien passé. On a été très bien accueilli. Pour le moment, on essaie de prendre nos repères et d’entamer le match le mieux que possible » a réagi l’attaquant sur la première séance d’entraînement des Lions qui s’est tenue en salle.

Leader du groupe H, déjà qualifié pour les barrages, le Sénégal compte garder son invincibilité pour les deux dernières journées.

«C’est vrai qu’on est qualifié mais ce n’est pas pour autant qu’on va se reposer sous nos lauriers. Nous sommes venus pour une objectif précis, c’est de remporter les deux matchs qui nous restent. C’est aussi une préparation et envoyer un signal fort à toute l’Afrique parce qu’il y a la coupe d’Afrique qui arrive. Il faudra faire le maximum. »

Quant à la physionomie du match, il ne s’attend pas à une rencontre facile. Les Éperviers ne se feront pas dompter facilement à domicile annonce Diedhiou. « Ce sera un match physique. Ce n’est parce qu’ils sont éliminés, qu’ils ne vont pas se donner à fond. Donc, on va faire le maximum et continuer à bosser comme on le fait d’habitude. Le plus important c’est la victoire et rien que la victoire. »

