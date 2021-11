Actuel troisième meilleur buteur de Premier League à égalité avec Michael Antonio (West Ham), Sadio Mané n’est pourtant pas parmi les 10 joueurs les plus performants après 11 journées. L’attaquant sénégalais paie-t-il son manque d’efficacité ? Ou ce sont ses cobcurrents du championnat qui sont trop forts ?

Sadio Mané est à six buts en championnat ce qui veut dire qu’il est décisif avec Liverpool. Le Lion est l’actuel troisième meilleur buteur de Premier League. Pourtant, l’attaquant sénégalais ne figure pas parmi les 10 joueurs les plus performants après les 11 premières journées. Dans le Top 10 de performances des joueurs de la PL établi par le site spécialisé Whoscored, on voit bien deux joueurs de Liverpool mais Mané y est absent.

Dans un classement dominé logiquement par Mo Salah, actuel meilleur buteur de Premier League avec 10 réalisations et 6 passes décisives, le top 10 performance du championnat anglais met en exergue les implications des joueurs dans le succès de leurs formations de manière chronologique en prenant en compte 2 des trois derniers matchs ou 6 des 8 derniers matchs.

Pourtant, Sadio Mané est le deuxième joueur qui totalise le plus de tirs en PL (38) derrière Mo Salah (43) mais coiffe tout le monde sur le ratio d’expertise goal (xG) où il a un ratio de 7.0 devant Mo Salah qui est à 6.2. Mais son absence pourrait aussi s’expliquer par le fait qu’il soit seulement le 5e joueur qui cadre le plus en championnat (seulement 12 tirs cadrés).

Resté muet ce week-end dernier alors que les Reds perdaient sur la pelouse de West Ham, Sadio Mané n’a pas répondre au manque d’inspiration de son coéquipier égyptien qui est devenu sans conteste l’homme providentiel de Liverpool. Il s’agira pour Mané de viser d’abord ce top 10 avant de s’installer dans le trio de tête pour honorer son statut de l’un des meilleurs attaquants de la Premier League.

wiwsport.com