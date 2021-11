Retrouvez la sélection wiwsport des meilleurs sénégalais de cette semaine du ballon rond. L’équipe-type wiwsport est composée des joueurs sénégalais qui se sont bien illustrés, durant cette semaine écoulée du 1er au 07 novembre, aussi bien dans leurs championnats respectifs qu’en coupes européennes.

Alfred GOMIS

Dans les buts nous retrouvons le portier de l’une des équipes les plus en forme de l’élite française, Alfred GOMIS. 2-1 face au NS Mura en Europa League et 4 buts à 1 contre l’Olympique Lyonnais en championnat, Alfred et ses coéquipiers ont récolté le maximum de points cette semaine. Le Stade Rennais reste ainsi sur une série d’invincibilité de 10 matchs toutes compétitions confondues.

Birame NDOYE – Pape Abou CISSE – Abdoulaye SECK

La défense de l’équipe de cette semaine sera assurée par le trio Birame NDOYE, Pape Abou CISSE et Abdoulaye SECK. Birame NDOYE, un des meilleurs éléments du FC Sion, a participé à la courte victoire de son équipe 1-0 face à Lucerne avec 71% de duels gagnés.

Nous aurons ensuite Pape Abou CISSÉ qui, absent lors de la défaite 2-1 en Europa League face aux allemands de Francfort, a permis à l’Olympiakos de s’imposer le week-end chez l’AEK Athens sans encaisser le moindre but (0-1).

Abdoulaye SECK complète le trio de notre défense lui qui avait, tout comme Pape Abou CISSE, manqué la rencontre d’Europa perdu 3-0 face au Fenerbahçe. Cependant, le Lion, aida le Royal Antwerp à vaincre sur son terrain Anderlecht (2-0) en Pro League.

Cheikhou KOUYATE – Mamadou Loum NDIAYE – Moustapha NAME – Pape Alioune NDIAYE

Comment concocter une équipe cette semaine sans Cheikhou Kouyaté ? Le milieu du Crystal Palace a confirmé son importance dans l’entrejeu de cette équipe avec sa belle prestation contre Wolverhampton. Les Eagles se sont en effet imposés sur le score de 2-0, comme lorsqu’il faisaient tomber Manchester City la semaine d’avant à l’Etihad Stadium.

L’ancien capitaine des Lions sera assisté au milieu de terrain par Mamadou Loum Ndiaye et Moustapha Name qui ont tous deux disputés les 90 minutes des victoires de leurs équipes respectives. 2-1 pour le Deportivo Alavés de Loum Ndiaye face à Levante et 1-0 pour le Paris FC de Moustapha Name contre Rodez.

L’entrejeu du Team Of The Week Wiwsport sera complété par le milieu buteur de cette semaine, Pape Alioune NDIAYE. Ce dernier fut décisif avec l’Aris Salonique en ouvrant le score lors de la victoire des siens sur Volos 2-1.

Samba DIALLO – Habib DIALLO – M’Baye NIANG

Surprise en attaque avec la présence du phénoménal Samba DIALLO, auteur d’une très bonne semaine avec les U19 du Dynamo Kiev. Le jeune ailier a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 2 rencontres, 1 but en championnat et un doublé en UEFA Youth League.

Très en forme, Habib DIALLO se retrouve en pointe, lui qui a égalisé pour Strasbourg face à Nantes. Habib DIALLO, convoqué par Aliou CISSE pour disputer les éliminatoires du mondial, compte désormais 7 buts en Ligue 1 cette saison.

Enfin le dernier joueur de notre TOTW, M’Baye Niang a inscrit ce week-end son tout premier but sous son nouveau maillot. Rentré à la 68ème minute de jeu, l’ex rennais a marqué en toute fin de rencontre le 2ème but des Girondins qui se sont inclinés devant le PSG sur un 3-2.

