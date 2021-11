Deux semaines après le KO monumental de Bombardier face à Mariusz Pudzianowski, un autre lutteur sénégalais était dans les cages pour disputer un combat MMA qui a eu lieu en Afrique du Sud. Et il s’agit de Call Bou Zapp qui est pensionnaire de l’écurie Zapp. Devant un adversaire plus fort que lui, le lutteur sénégalais a été battu par Ko technique. Et l’arbitre a finalement arrêté le combat.