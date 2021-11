Le Sénégal va disputer cette semaine les deux dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde (deuxième tour). Présentement à Lomé, les Lions vont faire face au Togo ce jeudi 11 novembre à 19 heures puis recevront le Congo à Thies, le 14 novembre à 19h. Aliou Cissé veut remporter ces matchs pour les raisons suivantes.

Le sélectionneur a parlé des objectifs de la tanière en vue de ces deux matchs qu’il souhaite remporter. Selon Cissé, ils serviront de préparation pour la CAN 2021 qui démarre le 9 janvier prochain. « Ceux sont deux matchs très importants pour nous » a t’il fait savoir lors de la publication de la liste des 25 Lions qui vont disputer ces confrontations. «

Il ajoute : « Tout au début de ces éliminatoires, on avait dit qu’on souhaitait gagner les 6 matchs, ca ne change pas. D’autant plus que la préparation de la CAN risque d’être très court, on n’aura pas beaucoup de matchs amicaux ou de préparation. Aujourd’hui, on a la possibilité et l’opportunité de pouvoir préparer la CAN à travers ses deux matchs. Ce n’est pas le cas de grandes équipes africaines qui vont jouer leur survie sur ces deux dernières journées. »

Finaliste de l’édition 2019, le technicien a aussi en ligne de mire un autre objectif, celui de rester sur le toit du continent africain. Depuis 35 moins, le Sénégal est leader du classement FIFA en Afrique. Aliou Cissé veut terminer l’année à la première place. « On a envie de terminer premier sur le continent africain à la fin de l’année 2021. Que des enjeux, des matchs importants donc. Il nous faudra les préparer avec beaucoup de détermination. Et d’ailleurs le danger de ces matchs réside là. Qu’on ne met plus l’intensité qu’il faut parce qu’un moment , les joueurs, le staff peuvent penser que c’est déjà acquis, on n’y met plus la concentration qu’il faut. Et c’est ca le danger qui nous guette. Nous allons bien les préparer et bien les jouer pour pouvoir les gagner. »

Notons que le Sénégal est déjà qualifié pour les barrages après 4 journées des éliminatoires de la coupe du monde. Assurés de terminer leader du groupe H, les Lions sont devant le Togo et la Namibie qui comptent chacun 4 points et le Congo, 2 pts.

wiwsport.com