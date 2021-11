Edouard Mendy, qui ne figure pas dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or, a assuré hier sur le plateau de Canal plus que cette absence le motive à aller de l’avant.

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe avec le club anglais Chelsea, élu meilleur gardien de l’UEFA, Edouard Mendy est le grand absent de la liste des joueurs nominés pour le Ballon d’Or de cette année. Interrogé à nouveau à sur le sujet, sur le plateau de canal où il a été invité, le portier sénégalais, toujours serein, voit le bon côtés des choses. “C’est quelque chose qui me motive et qui me pousse à travailler. Honnêtement, je me pose la question. »

Il a néanmoins posé le débat de savoir quel serait son sort, s’il était un international français. « Si j’avais joué pour la France et que j’avais pris part à l’Euro, est-ce qu’on aurait ce débat et cette réflexion-la”, a réagi Mendy.

🗨️ "C'est quelque chose qui me motive et qui me pousse à travailler" Édouard Mendy revient sur son absence remarquée de la présélection pour le #BallondOr 🏆 pic.twitter.com/kNkO9ge9tG — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 7, 2021

Édouard Mendy, monsieur Ligue des Champions 😎🏆 pic.twitter.com/5eYjO6fCei — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 7, 2021

