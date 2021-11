C’est un sujet qui revient incessamment ces derniers temps. En équipe nationale sont convoqués des joueurs qui n’ont pas de temps de jeu. Ils sont remplaçants ou absents des feuilles de match dans leurs clubs. Le sélectionneur justifie son choix de convoquer ces joueurs.

Aliou Cissé veut rester dans la continuité. C’est un nouveau critère en plus de ceux qu’on connait déjà et qu’il rappelle. « Les critères de sélection ne changent pas. C’est le temps de jeu, la forme du moment et la compétitivité. Mais si nous nous basons que sur ca, je peux vous garantir qu’à chaque sortie de l’équipe nationale, je vais amener de nouveaux joueurs. »

En conférence de presse pour la publication de la liste des 25 ions qui vont affronter le Togo et le Congo pour les dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde (avant les barrages), le technicien semble déjà tenir son groupe. « Maintenant que nous sommes dans une certaine continuité et stabilité, on me reproche de ne pas amener de nouveaux joueurs. On ne peut pas systématiquement chambouler l’équipe sous prétexte qu’il y’a une différence au niveau des temps de jeu des uns et des autres. Je ne peux pas forcer les entraineurs des clubs à faire jouer nos joueurs. »

Toutefois, il faut noter que ces joueurs à l’image de Nampalys Mendy ou Bouna Sarr viennent de rejoindre la sélection nationale. Ils ont leur place dans l’équipe nationale persiste et signe le sélectionneur national. « Nous avons voulu rester dans la continuité avec un groupe qui chemine depuis longtemps. Savoir que nos garçons même s’ils ne jouent pas en clubs, ils sont prêts avec l’équipe nationale. Ils s’entrainent avec un groupe de performance de leurs clubs, jouent des oppositions, certains dans l’équipe réserve. »

