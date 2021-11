En clôture de la 12e journée de Serie A, l’AC Milan n’est pas parvenu à prendre le meilleur sur l’Inter Milan et concède le match nul (1-1).

Les deux équipes de Milan se sont quittées dos à dos dans une ambiance des grands soirs à San Siro. Après seulement dix minutes, l’ancien joueur de l’AC Hakan Calhanoglu est accroché dans la surface de réparation milanaise par Franck Kessié après que ce dernier n’ait perdu la balle au milieu de terrain.

Le milieu de terrain turc se charge du cuir et met les siens aux commandes (11e). Dix minutes plus tard, Stefan de Vrij reprend malencontreusement un corner Milanais et remet les deux équipes à égalité. A la 27e minute, l’Inter reçoit un nouveau penalty commis par Fodé Ballo-Touré, mais Tatarusanu part du bon côté et stoppe la frappe de Lautaro Martinez.

Mis à part cinq minutes de domination de l’Inter en fin de première période, les débats se sont ensuite calmés malgré une légère domination des Nerazzurri, même si Saelemakers, monté à l’heure de jeu, aurait pu donner la victoire aux hommes de Pioli si son envoi de loin en fin de rencontre n’avait pas trouvé le poteau d’Handanovic.

Au classement, Milan ne prend pas de retard sur Naples qui a également été tenu en échec ce week-end par l’Hellas Vérone (1-1). Ballo-Touré, sorti à la fin de la première période, et ses partenaires gardent en effet la deuxième place du classement avec le même nombre de points que Naples.

An intense derby comes to an end with the spoils shared 🛑 Finisce in pareggio il primo derby della stagione 🛑#SempreMilan #MilanInter @Acqua_Lete pic.twitter.com/luX1hXj94D — AC Milan (@acmilan) November 7, 2021

wiwsport.com