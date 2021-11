Après avoir gâché deux points le week-end dernier sur sa pelouse face à Burnley, Liverpool va tenter de se reprendre ce soir. A partir de 16h30 GMT, les Reds rendent visite à West Ham United, 4e, dans un match de la 11e journée du Championnat de Première Division d’Angleterre.

Deuxième du classement avec 22 points, Liverpool est relégué à trois longueurs de Chelsea, tenu en échec par Burnley hier samedi. Buteur mercredi en Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid et auteur de six buts en Championnat cette saison, Sadio Mané est titulaire pour cette rencontre.

This is your Reds line-up to face @WestHam today 👊 #WHULIV

