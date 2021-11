Le tournoi de lutte de la CEDEAO s’est achevé ce samedi 07 novembre, à l’arène nationale, avec une brillante victoire de l’équipe nationale sénégalaise devant le Niger.

La 9e édition du tournoi de lutte africaine organisé par la CEDEAO (Communauté Économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) a livré ses résultats à l’issue de trois jours de compétition. Le Sénégal s’est distingué comme à son habitude dans cette compétition qui est la lutte, son sport traditionnel par excellence. En catégories Individuelles comme par équipe, il a presque raflé tout sur son passage. Le Sénégal devient ainsi champion de la lutte Africaine pour la 8e fois de son histoire en 9 éditions. Des performances largement saluées par Matar Ba, le patron du sport sénégalais. Présent hier, à la cérémonie de clôture du tournoi, le Ministre des Sports a magnifié aussi l’organisation qui était une grande réussite, selon lui.

« Nous avions deux défis, l’organisation et la participation. On a réussi les deux billets qui tiennent effectivement cette grande organisation, le tournoi de la CEDEAO. Nous l’avons bien préparé et les résultats sont visibles. Le Sénégal a participé d’une manière extraordinaire dans cette compétition. Ils peuvent être fiers ».

wiwsport.com