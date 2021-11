Villarreal CF reçoit Getafe à 13h pour le compte de la 13e journée de LaLiga. Pour cette rencontre, l’attaquant Boulaye Dia ne fait pas partie de du Onze de départs.

Le Sous-marin Jaune revient d’une défaite face au FC Valence (2-0). Boulaye Dia est entré en jeu lors de la deuxième période et n’a pas pu donner l’avantage à son club. Contrairement au déplacement à Betis, où il avait réussi à décrocher le nul avec son premier but de la saison et sa passe décisive pour le 2-2.

Convoqué par Aliou Cissé pour les prochains matchs des Lions, il disputera son dernier match en club avant de rejoindre ses coéquipiers en équipe nationale.

wiwsport.com