Le Coordonnateur du Projet Dakar 2022 de Triathlon, Monsieur Laurent Massias, membre de la Direction Technique de la Fédération française de triathlon est à Dakar jusqu’au 10 novembre pour une visite de travail, nous apprend l’instance sénégalaise.

Dans le cadre de l’exécution de ce projet, le technicien français vient pour voir l’évolution 10 mois après son lancement. Pour ce faire, 7 coaches et 1 coordonnateur local à savoir le DTN de la Fédération sénégalaise de triathlon étaient retenus pour mener à bien ce projet au Sénégal. Au cours de sa visite, Laurent MASSIAS tiendra des séances de travail avec les différentes parties prenantes locales du projet.

Ce vendredi 05 novembre, il a animé un Seminaire de formation avec les coachs à la piscine olympique. Occasion choisie pour remettre quelques matériels (combinaisons néoprènes, trifonctions, lunettes de natation, chambre à air) aux coaches et à la Fédération sénégalaise de triathlon (FSTri). Un Kids Triathlon est prévu demain samedi à 16h00 à la piscine olympique.

Pour rappel, ce projet qui doit durer 2 ans est financé par l’Association des Pays Francophones de Triathlon (FRATRI) et l’ONG Sport Développement. Il a pour but de massifier la pratique du Triathlon, la formation des techniciens et la détection des jeunes triathlètes en direction des JOJ de Dakar 2026.

Programme de la visite:

Vendredi 05 novembre :

Séminaire de formation avec les coaches sénégalais qui participent au projet à la Piscine olympique.

Samedi 06 novembre :

– 11h00 : rencontre d’échange avec les membres du Comité Exécutif de la FSTri à la piscine olympique

– 16h00 : Kids Triathlon à la piscine olympique

Dimanche 07 novembre :

Visite des clubs de triathlon de Dakar qui participent au projet

Mardi 09 novembre :

Rencontre avec le CNOSS en compagnie du Président de la FSTri

Merci de l’exploitation que vous en ferez et de la couverture médiatique de la rencontre avec le COMEX de la FSTri et du Kids Triathlon de demain à la piscine olympique.

wiwsport.com