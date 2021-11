Dix-huitième de Super Lig, Giresunspor, à l’arrêt depuis deux matchs, va tenter de se relancer, ce samedi (10h30 GMT), lors de son déplacement sur la pelouse de Sivasspor.

Après avoir connu deux victoires et deux matchs nuls lors des quatre dernières journées, Giresunspor est retombé dans ses travers le week-end dernier avec une défaite 2 à 1 sur sa pelouse devant Antalyaspor. Ce samedi, dans le cadre de la 12e journée de Super Lig face au 15e du Championnat, il sera question pour Hakan Keleş et ses hommes de se reprendre.

Une mission d’autant plus importante pour le promu qui n’arrive toujours pas à s’éloigner de la zone de relégation depuis le début de la saison. Pour cette rencontre, l’entraîneur turc de 49 ans, Hakan Keleş, a choisi de titulariser le défenseur Mamadou Diarra et l’attaquant Souleymane Doukara, alors qu’Ibrahima Baldé se retrouve sur le banc et Younousse Sankharé absent.

wiwsport.com