Le Barça B s’est facilement imposé sur sa pelouse, face au Sevilla Atlético (4-0), lors de la 11e journée de Primera División RFEF. Moussa Ndiaye a participé à cette rencontre.

Au moment où ça ronfle très fort en équipe première, la filiale du FC Barcelone déroule tranquillement. Ce samedi, à l’Estadi Johan Cruyff, le Barça B n’a fait qu’une bouchée du Sevilla Atlético (4-0), qui constitue l’équipe réserve du FC Séville, lors de la 11e journée de la Primera División RFEF (D3).

Dans cette rencontre, les protégés d’Albert Capellas, qui a jusque-là assuré l’intérim de Sergi Barjuan, parti en équipe première, ont très tôt pris les choses en main pour faire le boulot en première période. Le jeune ailier gauche hispano-marocain Ilias Akhomach (17 ans) marquait un doublé (6e, 20e).

Peu après, l’avant-centre Ángel Rodado (34e) et l’ailier gauche Ferrán Jutglà (38e) enclenchaient le festival offensif de la part du Barça B sous les regards de Xavi Hernández, nouvel entraîneur de l’équipe première. Les quatre buts de la première mi-temps ont ralenti le rythme du match et le score sera inchangeable.

Avec cette victoire, le Barça B enchaîne un cinquième match consécutif sans connaitre la défaite. Les Blaugrana, qui feront face à l’Atlético Sanluqueño lors de la prochaine journée, prennent provisoirement la troisième place du classement avec 19 points. Titulaire pour la troisième fois consécutive, Moussa Ndiaye a été remplacé à la 80e.

⌚️ FINAL! 🏆 J11- @Primera_RFEF 💪 Barça B 🆚 Sevilla Atlético (4-0) ⚽️ Ilias Akhomach (2), Rodado i Jutglà 👏 Gran golejada al Johan Cruyff que ens permet situar-nos en el 4t lloc de la classificació, provisionalment, en posicions de Play-off d’ascens#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/zRqUx5lgwo — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) November 6, 2021

wiwsport.com