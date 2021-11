Après avoir fait tombé le grand Manchester City de Guardiola, Crystal Palace affronte aujourd’hui Wolverhampton pour l’acte 11 du championnat anglais. A 4 points de son adversaire du jour, l’équipe de Patrick Vieira compte 12 points après 2 victoires, 6 nuls et 2 défaites.

Cheikhou Kouyaté reconduit par son coach après son bon match face aux Citizens, tentera avec ses coéquipiers d’enchaîner une deuxième victoire après leur série de 4 matchs nuls depuis la 6ème journée. S’ils venaient à empocher les 3 points en jeu dans ce match de cette 11ème journée, les hommes de Vieira pourraient enfin figurer ou se rapprocher de la première moitié du tableau de classement.

