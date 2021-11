Plusieurs joueurs sénégalais ou d’origines sénégalaises veulent intégrer la tanière d’Aliou Cissé. En conférence de presse ce vendredi matin, le sélectionneur a évoqué l’appel du pied de Lys Mousset. Il répond avec le critère de performance.

Né en France d’un père sénégalais, l’attaquant de Sheffield United a fait savoir il y’a quelques jours son envie de jouer avec le Sénégal et de disputer la CAN 2021. « Je l’ai rencontré, je le connais, on le suit. Malheureusement au moment où on devait le prendre, il s’est blessé. Il n’a pas pu venir. Entre temps, l’équipe a continué à progresser. D’autres garçons sont arrivés et sont entrain de s’exprimer. Des garçons comme Famara DIEDHIOU ont eu à bien se comporter en son absence » a fait savoir Cissé qui estime que son heure viendra, de même que tous les autres joueurs désirant jouer avec les Lions de la Teranga.

Toutefois, le coach les lance un défi face à la concurrence. Il faudra redoubler d’efforts pour jouer avec le Sénégal. « Comme je le dis aujourd’hui, on a un groupe compétitif. Pour y entrer, il faut être très très fort. Mais nos portes ne sont fermées pour aucun joueur. Lys on le connaît, Illimane aussi. Je peux citer qu’eux mais nous suivons tout le monde. »

La coupe d’Afrique des nations va démarrer le 9 janvier prochain. Ces joueurs peuvent toujours garder l’espoir de jouer. « Il reste encore un mois de compétition. Entre le mois de novembre et le mois de janvier, vous savez en football beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes attentifs et nous continuons à travailler sur ces dossiers là ».

wiwsport.com