Un duel serré du premier au dernier quart temps, voila ce que nous ont offert la RS Yoff et CFAK de Thiés, ce jeudi lors de la 3e journée du tournoi de montée en D1.

Les deux équipes ont pourtant fait jeu égal, chacune ayant ses moments forts dans le match pour prendre de l’avance (32-31 à la pause). Mais ce sont les coéquipiers de Fallou Gueye qui ont eu le dernier mot, malgré les efforts des Yoffois dans les derniers instants.

L’arrière international U19 a tenu rang en signant 23 points. Une belle performance qui permet au CFAK de revenir dans la course. Avec deux victoires et une défaite, tout reste possible pour la formation de Thiès. La RS Yoff quant à elle n’a plus droit à l’erreur.

Basket Senegal