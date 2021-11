Présent en conférence de presse ce vendredi, veille de match contre Metz, Bamba Dieng annonce avoir trouvé un accord pour un nouveau contrat avec les dirigeants des Marseillais.

Alors que les négociations autour d’un nouveau contrat de Bamba Dieng à l’OM traînaient, les deux parties ont visiblement trouvé un accord. qu’il avait trouvé un accord avec l’OM. L’attaquant sénégalais devrait signer son contrat dans les prochains jours. Le joueur sénégalais l’a annoncé lui-même en conférence de presse ce midi.

« On a trouvé un terrain d’entente, je devrais signer dans les prochains jours. Je suis très content. » Le jeune attaquant qui « espère marquer plus de buts« , afin d’aider son équipe à gagner et d’être en haut du classement, touchait jusqu’à présent 4400 euros par mois, le minimum prévu par la LFP. Les détails d’une éventuelle prolongation n’ont pas filtré.

Celui qui va enchaîner sa deuxième convocation avec les Lions du Sénégal, a réagi à ce sujet. « Je suis très content de représenter mon pays, tout le monde me connaît au Sénégal maintenant, c’est une fierté pour moi. Il y a beaucoup de supporters de l’OM au Sénégal, on me demande des photos. »

