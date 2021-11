Battu par les Emirats arabes unis hier en demi-finale du tournoi intercontinental de Dubaï, le Sénégal affrontera l’Iran ce vendredi à 16h. Le sélectionneur des Lions Ngalla Sylla espère une place en finale et revient sur la défaite des Lions hier.

« C’était un match très serré même si on a mené 2-0. Il fallait garder le ballon et jouer calmement. Nous avons un jeu direct mais nous n’avons pas voulu forcer parce que qu’on était déjà qualifié. C’était un match de calcul c’est pourquoi on a joué de cette manière. Malheureusement on a perdu aux tirs au but par une balle raté par Mamour Diagne » a expliqué le coach Ngalla Sylla qui espère avec de la récupération, pourra retrouver son groupe en forme et battre l’Iran.

Le Sénégal fera face à l’Iran, le champion en titre en demi-finale. Ce dernier espère faire un triplé avec le trophée qu’il détient depuis 2018. La rencontre est prévue à 16h.

« J’encourage les joueurs de préparer le match pour d’aujourd’hui qui est tellement important. On termine premier de notre poule et on fera face à l’Iran qui est une grande nation de Beach soccer. Et même s’il n’était pas à la coupe du monde, c’est une équipe à respecter. La dernière fois qu’on a joué c’était un match très serré, très physique et tactique. N’empêche, nous espérons une place en finale. » a fait savoir le technicien. Notons que le Sénégal participe pour la première fois à cette compétition.

