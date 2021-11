L’axe central sénégalais composé de la paire Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo a suscité des interrogations après les deux derniers matchs des Lions et les deux buts encaissés contre la Namibie. Cependant, le sélectionneur Aliou Cissé, ne doute pas de la complémentarité de ses deux défenseurs.

A l’occasion de la publication de sa liste de joueurs convoqués pour les deux derniers matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a évoqué sa paire défensive en conférence de presse. Si certains doutent de la complémentarité du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly et du joueur du Paris Saint Germain, Aliou Cissé, lui, est quasi certain d’avoir formé le meilleur duo défensif.

« Si vous regardez les statistiques aujourd’hui, vous regardez au niveau défensif, l’équipe est assez équilibrée et solide. Sur les derniers matchs que nous venons de jouer, c’est vrai nous avons pris deux ou trois buts dans l’ensemble. Ce n’est pas une raison de remettre tout en question. J’ai énormément confiance à cette défense composée de Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo, même si nous avons d’autres garçons qui sont capables de jouer à ce poste. Je pense que nous avons constitué une équipe pour avoir plus de possibilité mais la réalité aujourd’hui c’est Abdou et Koulibaly. Je ne suis pas insatisfait du tout. Ce sont deux garçons qui sont pétris de talent et de qualité. J’ai tendance à parler de plus de systèmes défensifs que de parler individuellement d’un joueur. Tous les jours, les garçons le montrent dans leurs clubs. La qualité de Koulibaly qu’il joue à gauche ou à droit, pour moi, il y’a aucun. Parce qu’il a la qualité de jouer sur les deux côtés.

Maintenant il faut être juste vigilant. Nous savons que si nous voulons aller loin il nous faudra un système défensif très solide. C’est la condition sinequanone en Afrique pour pouvoir exister. Si vous regardez les équipes qui vont au bout, ce sont des sélections qui prennent peu de buts. Koulibaly jouera sa troisième Can, à ne pas oublier sa Coupe du Monde, il joue aujourd’hui à Naples et pour moi c’est un garçon qui est amené à jouer partout. Si j’ai besoin de lui au poste d’arrière gauche, il a les qualités de réussir cette tâche et je suis sûr et certain qu’il fera pareil au poste d’arrière droit si j’ai besoin de lui.

Ils sont capables techniquement et tactiquement de nous sortir les ballons, parce qu’ils ont des qualités très intéressantes. Je pense qu’il faut juste continuer à travailler. Ces derniers temps, nous n’avons pas beaucoup de temps pour le faire, les matchs s’enchaînent. Mais nous avons espoir avec cette Can qui va s’approcher et avec les matchs qu’ils vont jouer ensemble, je pense qu’il y aura plus d’entente et beaucoup plus de communication. »

wiwsport.com