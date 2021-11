Présent en conférence de presse pour la publication de la liste des 25 Lions devant faire face au Togo et au Congo, Aliou Cissé s’est exprimé sur l’arrivée de Pape Alassane Gueye dans la Tanière.

Aliou Cissé tenait beaucoup à Pape Gueye et il ne l’a jamais caché. Le sélectionneur national s’est d’ailleurs expliqué sur la venue du milieu de terrain marseillais. « Pape est un garçon de talent capable de jouer à deux devant la défense et d’évoluer en position de sentinelle. On avait à coeur de renforcer notre milieu de terrain là qui manquait un peu de taille et un peu d’impact aussi », a signifié Aliou Cissé devant les journalistes.

Confiant que sa nouvelle recrue va apporter son talent au service de son groupe, Aliou Cissé considère que Pape Gueye a pris le temps de mûrir sa décision et que désormais, il viendra pour aider l’équipe nationale et en profiter pour progresser. « On ne se cache pas, cela fait un bon bout de temps qu’on est derrière lui. Pape est un garçon à qui on a laissé du temps pour réfléchir sur sa décision et aujourd’hui, il a donné son aval. Maintenant je pense qu’il peut beaucoup nous apporter au regard de ce qu’il fait dans l’entrejeu de Marseille. Il a une marge de progression et venir en équipe nationale peut beaucoup l’aider et nous aider aussi », a déclaré Aliou Cissé.

La concurrence s’annonce donc rude dans le milieu de terrain des Lions qui compte pas moins de huit milieux de terrain. Quels profils pour composer l’entrejeu des Lions ? Le débat sur le choix des hommes par Aliou Cissé est loin de connaître son épilogue.

wiwsport.com