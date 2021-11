La semaine a été intense pour les joueurs sénégalais qui évoluent à l’étranger. Si la plupart d’entre eux sont restés muets, d’autres ont assez fait pour voir leurs noms évoluer au classement, c’est le cas de Habib Diallo. En tête, le trio Kaly – Mané – Makhtar résiste et s’affirme pour la troisième fois de suite en étant tous buteurs avec leurs formations respectives.

Il est sans doute le joueur le plus fringant cette semaine, Habib Diallo. L’attaquant de RC Strasbourg qui sort d’un doublé lors de leur dernier match face à Lorient, réapparait dans notre top 10 performance mais pas que. L’ancien joueur du FC Metz talonne Sadio Mané et s’installe à la 4ième marche. Il est par ailleurs le 6ième joueur le plus efficace dans les 5 grands championnats européens avec un ratio de 1but/90,5.

Le numéro 10 de Liverpool, avec ses matchs européens, a enchainé deux buts : 1 contre Brighton en championnat et 1 autre face à l’Atletico en C1. Au milieu, Mame Thiam gagne une place grâce à son but victorieux face à Karagümrük. En bas de notre classement, Ismaïla Sarr et Ibrahima Mame Ndiaye ferment les marches malgré leur timidité de cette semaine.

Le top 10 des joueurs sénégalais les plus efficaces cette saison

Kaly Sène(Grasshopper, Suisse) 11 matchs – 6 buts – 4 passes décisives Makhtar Guèye(Oostende, Belgique) 13 matchs – 9 buts Sadio Mané(Liverpool, Angleterre) 14 matchs – 8 buts Habib Diallo (Strasbourg, France) 12 matchs – 6 buts Mame BiramDiouf (Hatayspor, Turquie) 10 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye(Lucerne, Suisse) 14 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Mame Baba Thiam(Kayserispor, Turquie) 9 matchs – 4 buts – 2 passes décisives Hamidou SèneHesperange, Luxembourg) 9 matchs – 4 buts – 2 passes décisives Ismaïla Sarr(Watford, Angleterre) 10 matchs – 4 buts Ibrahima Ndiaye(Cukaricki, Serbie) 10 matchs – 3 buts – 2 passes décisives

wiwsport.com