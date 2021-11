Rugby Afrique a dévoilé son calendrier pour les compétitions de la saison 2022. Les Lions du Sénégal vont disputer la Coupe d’Afrique Rugby 2022, prévue au mois de juillet en France et affronteront l’Algérie en quarts de finale.

Le tournoi, qui sera joué en élimination directe, démarrera la première quinzaine de juillet par quatre quarts de finale déterminés, selon Rugby Afrique, à l’issue de la phase de poules de la Rugby Africa Cup 2021.

Ainsi, les quatre vainqueurs de poules, notamment la Namibie, le Sénégal, l’Ouganda et le Zimbabwe rencontreront respectivement le Burkina Faso, l’Algérie, le Kenya et la Côte d’Ivoire. S’en suivront les demi-finales et la finale, dont le vainqueur sera qualifié au Mondial 2023.

Avec Stades