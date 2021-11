Battu en Allemagne il y deux semaines (1-3), l’Olympiacos va tenter de prendre sa revanche, ce jeudi soir, dans son Stade Karaïskakis, lors de la quatrième journée de Ligue Europa. Cependant, pour cette rencontre, Le Pirée devra se passer des services de Pape Abou Cissé. Le défenseur central sénégalais a été expulsé lors du match aller.

Pour pallier cette absence, l’entraîneur portugais du club grec a choisi de remettre sa confiance en Ousseynou Ba pour accompagner l’ancien joueur d’Arsenal, Sokratis Papastathopoulos. Le compère et compatriote de Pape Abou Cissé est relégué cette saison au rang de remplaçant et n’a joué que 47 minutes en phase de groupes de C3.

Avant cette rencontre, l’Olympiacos occupe la deuxième place du Groupe D avec six points, soit un de moins que son adversaire du jour, Francfort. Autant dire qu’une victoire pour Ousseynou Ba et ses coéquipiers leur permettrait de reprendre la première place directement qualificative en huitièmes de finale de Ligue Europa cette saison.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης! / Our line-up for today’s match against @Eintracht! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYSGE #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/bFCTwTLXUn

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) November 4, 2021