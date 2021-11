Pour la réception du NŠ Mura, ce jeudi soir (20h00 GMT) en Ligue Europa Conférence, Alfred Gomis sera ménagé et démarrera la rencontre sur le banc.

Titulaire indiscutable dans les buts du Stade Rennais cette saison, Alfred Gomis (28 ans, 15 matchs, 12 buts encaissés, 6 clean-sheets cette saison) sera une fois ménagé et mis au repos pour la réception du NŠ Mura jeudi soir, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue Europa Conférence. Bruno Génésio veut donner un peu de temps jeu à Romain Salin, qui n’a joué que deux matchs cette saison.

Pour cette rencontre face au dernier du classement, le Stade Rennais va tenter de garder la première place de son groupe et de se rapprocher un peu plus vers la qualification au prochain tour. Après deux matchs, les Bretons comptent sept points et devancent d’une unité le Vitesse Arnhem, qui se déplace à la même heure sur la pelouse de Tottenham. Les Spurs occupent la troisième place avec 4 points.

