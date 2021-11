Sadio Mané a scellé la qualification de Liverpool hier en huitièmes de finale de la ligue des champions. Les Reds se sont imposés 2-0 face à l’Atlético Madrid.

En marquant le deuxième but des Reds, Sadio Mané a aussi marqué son deuxième but cette saison dans cette prestigieuse compétition. Nous sommes loin de la saison où il avait marqué 10 buts (2017-2018), mais le Lion est régulier en compétitions européennes.

Ce but inscrit hier, lui permet d’entrer encore plus dans l’histoire de Liverpool. Sadio Mané est devenu le troisième meilleur buteur de l’équipe en coupes d’Europe. Il compte désormais 23 buts et se trouve derrière Mohamed Salah (31) et Steven Gerrard (41).

Les statistiques de Sadio Mané en coupes d’Europe

2017-1018 – LDC: 11 matchs – 10 buts – 1 passe décisive

2018-2019 – LDC : 13 matchs – 4 buts – 3 PD

2019-2020 – LDC : 8 matchs – 2 buts – 2 PD

Supercoupe de l’UEFA : 1 match – 2 buts

2020-2021 : 10 matchs – 3 buts – 1 PD

2021-2022 : 4 matchs – 2 buts

A goal that takes Sadio into our top three all-time European goalscorers ❤️ pic.twitter.com/Unhl870JAm — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2021

