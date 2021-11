L’exode vers des clubs européens est souvent la seule solution pour les jeunes footballeurs africains, déclare Pape Fall, ancien arrière droit de l’équipe nationale du Sénégal et actuel directeur technique d’une académie basée à Dakar.

« Ceux qui dirigent le football n’arrivent pas à faire en sorte que ces gamins vivent de leur passion« , a constaté Fall lors d’un entretien avec des spécialistes, sur la plateforme Afrique Football Media, via le réseau social WhatsApp. « Ces gamins ont des familles, des charges, des besoins (…), qu’est-ce que vous voulez qu’ils fassent ? » s’est-il interrogé, estimant que seule la signature, dans une équipe professionnelle, peut régler leur situation sociale.

Les jeunes joueurs sont obligés d’aller monnayer leurs talents à l’étranger, explique le directeur technique d’Africa Foot de Dakar, un club lié à Valenciennes, au SM Caen et à d’autres équipes. Si une solution n’est pas trouvée à leur situation, ils iront voir ailleurs, a prévenu l’ancien joueur de la SEIB de Diourbel. Pour Fall, qui a évolué à l’Olympique de Marseille et au SM Caen dans les années 1980, le développement du football africain passe par la mise en place d’un marché du football. « Nous devons faire en sorte qu’il y ait un marché du football en Afrique, sinon nous continuerons de dépendre de la Fifa et des autres » instances, a-t-il averti.

Pape Fall avoue qu’il ne refuserait pas un poste de directeur technique national à la Fédération sénégalaise de football, tout en s’empressant d’ajouter : « Il y a quelqu’un en place, laissons-lui le soin de terminer son travail. »

APS