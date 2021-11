Les lions du jeu de dames ont démarré le Championnat d’Afrique par équipes par un match nul contre le Congo, hier mercredi. L’équipe A du Cameroun et la Côte d’Ivoire ont assuré d’entrée, tandis que le Gabon a créé la sensation en battant le Mali.

À défaut de gagner, les Lions damistes on fait le partage des points avec les Congolais hier, lors de la ronde inaugurale du Championnat d’Afrique par équipes. Ndiaga Samb, Modou Seck et Maguette Niang ont respectivement annulé contre Bledy Manzambi, César Mouanda et Tardorel Itoua.

Le coach Abdoulaye Der et ses joueurs feront face aux Gabonais, ce jeudi matin, à l’occasion de la 2ème ronde. Les lions damistes devront être très conquérants pour dompter les Panthères, dopés par leur victoire d’entrée.

Avec Stades