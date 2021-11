Le Legia mène 1-0 à la pause face aux italiens du SSC Napoli.

Le SSC Napoli s’est fait surprendre par les polonais du Legia. Le score à la mi-temps est d’un but à zéro en faveur du club de Varsovie. N’ayant pas pu scorer au match aller, le Legia est récompensé de ses efforts offensifs à l’entame de cette première période en menant très tôt dans la rencontre.

Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers, malgré dominateur en termes de possession et d’occasions de buts créés, ont concédé un but à la 10ème minute de jeu par l’attaquant azerbaidjanais du Legia, Mahir Emreli. Malgré plusieurs tentatives, le Napoli n’est parvenu à revenir au score et rejoint les vestiaires sous le score de 1-0

wiwsport.com