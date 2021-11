Un pilier en 2019 forfait ? Adlène Guedioura, titulaire au milieu de terrain de l’Algérie lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations, ne devrait pas être en mesure d’être présent au Cameroun l’hiver prochain. Le joueur de Sheffield United s’est fait opérer suite à une blessure à la cheville contractée à l’entraînement.

De retour cet été en Angleterre après son passage dans le club qatarien d’Al Gharafa Sports Club, l’ancien joueur de Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace, Watford entre autres va manquer huit mois de compétition, a annoncé sa formation de Sheffield United.

Cette saison, avec Sheffield United, Guedioura compte un seul match joué. Un temps de jeu famélique qui ne lui avait pas permis, pour l’heure, de retrouver l’Equipe Nationale de l’Algérie et il ne devrait désormais définitivement pas être présent pour la CAN 2021.

Un élément à part entière en 2019 dans l’effectif de Djamel Belmadi et dont les supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal se souviennent certainement d son visage, puisqu’il avait participé aux deux confrontations – match de phase de poules et finale – entre les deux sélections en Egypte.

“Guedioura has an ankle injury and has had an operation. That was successful but we cannot be thinking about him for 8 weeks.

Next year, in January, he can start working with the team.”

SJ with an injury update on @AdleneGUEDIOURA. 🇩🇿 pic.twitter.com/60jq3FkoZD

— Sheffield United (@SheffieldUnited) November 4, 2021