La victoire du Portugal devant l’Espagne quelques minutes avant le coup d’envoi du match des Lions a bouleversé le groupe A. Pays hôte, les Emirats Arabes Unis se devaient de gagner le match pour survivre. Ils n’ont pas su tenir tête au Sénégal durant la première période où leur capitaine a écopé d’un carton rouge. Les Lions s’en ont sorti en dirigeant le score (2-1). Des réalisations de Amar Samb et Seydina Diagne.

Pour la première fois dans cette compétition, les Lions vont rester une période sans marquer. Les Emirats galvanisés pas leur public réussissent à égaliser et mener le score (3-2).

La dernière période va se disputer âprement jusqu’au bout. Ninou Diatta réussi à égaliser, mais en face l’adversaire n’a pas dit son dernier mot et lâche toutes ses cartes défensives. Deux minutes de prolongations ne suffiront pas pour les départager. Les deux équipes se neutralisent 3-3 la fin du temps réglementaire.

Malgré la défaite, les Lions terminent à la tête du groupe A. Avec le Portugal classé 2e, ils disputeront les demi-finales demain.

