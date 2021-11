Regardez le joli but de Sadio Mané face l’Atlético.

L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, vient de marquer le deuxième but de Liverpool qui mène à domicile l’Atlético de Madrid. Sadio Mané a marqué le deuxième but de son équipe sur un ballon servi par l’anglais Alexander Arnold qu’il termine au fond des filets. 2 buts à 0 pour les Reds dès la 21ème minute.

Le sénégalais compte ainsi deux buts sur de cette campagne 2021-2022 de la Ligue des Champions.

ليفربول 2 × 0 اتلتيكو مدريد | هدددددددف ماني

