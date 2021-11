Dans un match âprement disputé, le Sénégal a battu l’Espagne. Les deux équipes ont réussi un festival de buts marquant 13 fois dans cette rencontre qui risque d’être un record lors de la 10e édition du tournoi intercontinental de Beach Soccer à Dubaï.

Pape Mar Boye, 17 ans pensionnaire de Galaxie Beach Soccer a inscrit le but qui a brisé le rêve des Espagnols qui ont perdu (6-7). Le Sénégal a été porté par Jean Ninou Diatta (Golf Beach Soccer Club) qui a réussi un doublé. Il fait partie des cadres de l’équipe. Le numéro 6 Amar Samb a été tonitruant durant cette rencontre. Le pensionnaire de Ngor Almadies Beach Soccer, 22 ans s’est illustré avec un triplé. Et le but magistral de Mamour Diagne qui a fait sauter plus d’un.

Le gardien Mame Seydi Laye qui remplace la légende Al Seyni Ndiaye blessé depuis hier, rassure. Il a réussit plusieurs arrêts qui lui ont valu les applaudissements du public.

