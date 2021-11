Des 19 Lions présélectionnés par le technicien français Fréderic Bougeant, 14 sont en regroupement à Cherbourg en France depuis le 1er novembre dernier, entre dans le cadre de la préparation à la CAN de janvier 2022.

Pour ce premier regroupement, 19 joueurs ont été appelés, dont un seul local. Aprés deux jours, deux séances d’entraînement ont été effectuées avec les 14 joueurs présents.

Sur l’absence de certains joueurs, Fréderic Bougeant s’explique : « l’équipe travaille bien, on n’est pas totalement complet, parce qu’on n’a pas réussi à faire libérer tous les joueurs. Certains d’entre eux ont malheureusement des activités professionnelles à côté, ils ne sont pas tous professionnels. Donc on a quelques absents dus à des motifs professionnels ou scolaires.

14 sont là et un 15ème qui arrive demain (aujourd’hui). On travaille dans de bonnes conditions et les joueurs sont très sérieux. il y a une très belle dynamique qui s’est mise en place, donc on est content. »

Avec Stades