Leader de la Série A, le Naples réalise le meilleur début de saison de son histoire. Et ceci c’est en partie grâce à Kalidou Koulibaly. C’est du moins l’avis de Faouzi Ghoulam qui affirme que le sénégalais est l’élément clé de l’effectif napolitain.

Toujours invaincu en championnat, le club dirigé par Luciano Spalletti a assuré l’essentiel face à Salernitana (1-0), dimanche à l’occasion de la 11e journée de Série A. Une rencontre où le Lion a été expulsé à la 77e minute de jeu. Cependant, le défenseur de 30 ans, alliant dynamique de victoire de son équipe et performances individuelles remarquables depuis le début de saison (deux buts, une passe décisive) impressionne son coéquipier, Faouzi Ghoulam. L’arrière gauche a affirmé que Kalidou Koulibaly fait partie des protagonistes du club Napolitain.

« C’est incroyable ce qu’il fait en qualité défensive, en anticipation et en un contre un. C’est le joueur le plus important de notre effectif », a commenté le défenseur algérien sur Canal Plus.

wiwsport.com