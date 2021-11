Ce mercredi, 20h, Sadio Mane et son équipe, Liverpool vont recevoir l’Atletico Madrid dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Les Reds seront assurés de jouer les huitièmes de finale en cas de victoire.

Liverpool affronte l’Atletico Madrid, à Anfield, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Leader du groupe B avec neuf points, le club de la Mersey possède une marge de cinq unités sur l’Atletico Madrid et le FC Porto et peut valider son ticket pour les huitièmes de finale en cas de nouvelle victoire. Les Reds de Jürgen Klopp ont jusque-là réalisé un sans-faute avec trois succès contre l’AC Milan (3-2), le FC Porto (5-1) et l’Atletico Madrid (3-2).

Deuxième de la Premier League et désormais relégué à trois longueurs de Chelsea, Liverpool sort d’une contre-performance face à Brighton and Hove Albion (2-2), après avoir pourtant mené 2-0 sur des réalisations de Jordan Henderson et Sadio Mané. Les partenaires de Mohamed Salah retrouvent des Colchoneros deuxièmes de la poule à égalité avec le FC Porto. Les joueurs de Diego Simeone visent une victoire en terre anglaise sous peine de se retrouver en difficulté dans l’optique de la qualification.

wiwsport.com