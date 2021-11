Le Paris Saint-Germain mène à la mi-temps chez les Allemands du RB Leipzig.

Le club de la capitale s’est bien rattrapé daurant cette prelière période. Avec une défense instable, le PSG a concédé tôt un but marqué par son ancien joueur Nkunku à la 8ème minute de jeu. 2 minutes plus tard, Danilo offrait aux allemens un penalty manqué par André silva, passeur décisif sur le but de Nkunku.

Un penalty mal négocié qui pourrait coûter cher aux joueurs du RB Leipzig puisqu’ils ont été rejoints puis menés au score par le même homme, Georginio Wijnaldum. Le néerlandais a égalisé pour les Bleu et Rouge à la 21ème minute sur une passe décisive de Kylian Mbappé puis a doublé la mise à la 39ème minute en déviant de la tête la remise de Marquinhos.

Les parisiens garde ainsi, à la mi-temps, la tête du groupe A puisque Manchester City et Club Bruges se sont quittés à la pause sur le score de 1-1.

C'est la mi-temps ! ⌚️ Les Parisiens regagnent le vestiaire avec l'avantage au score, 2⃣ buts à 1⃣ ! 💪 Il faudra confirmer en deuxième période. 👊#UCL | #RBLPSG pic.twitter.com/jPIytmrBtB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2021

