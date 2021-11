Le Paris Saint-Germain a concédé le nul au Red Bull Arena du RB Leipzig. Un score de 2 buts partout qui fait perdre aux parisiens la tête du groupe A.

Sans Messi et Verratti mais avec Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a pas su réitérer sa performance de la 3ème journée en surclassant les allemands. Sur cette 4ème journée, les joueurs du RB Leipzig n’ont pas lâché prise et se sont partagés les points avec leurs adversaires.

Avec une défense fébrile dans les premières minutes du match, le PSG concède un but de son ancien pensionnaire Nkunku très tôt à la 8ème minute. L’ancien Parisien qui est en train de vivre l’une de ses meilleures saisons en est déjà à 5 buts sur 4 matchs de Ligue des Champions cette saison. Des Parisiens débrouillards parviennent à recoller au score par le biais de Georginio Wijnaldum qui marque ainsi son premier but (21′) sous ses nouvelles couleurs, mais aussi son premier doublé puisqu’il va doubler la mise juste avant la mi-temps, à la 39ème minute de jeu.

Cependant, Gana et ses coéquipiers se font avoir sur un centre venu côté droit où Presnel Kimpembe vient à la charge de Christopher Nkunku, à deux minutes de la fin du temps réglementaire, et l’arbitre n’a pas eu autre choix que de siffler penalty après avoir fait recours à la vidéo. Deuxième penalty du match, avec celui manqué par André Silva qui bute sur un excellent Donnarumma à la 12ème minute de jeu. Pour ce deuxième, c’est Dominique Szoboszlai qui s’est chargé de remettre les pendules à l’heure et d’arracher un nul de 2-2 au Red Bull Arena.

Le Paris Saint-Germain (8 points) perd ainsi la première place du groupe A qu’il occupait puisque les Citizens (9 points) ont dompté le Club Bruges (4 points) sur le large score de 4 buts à 1. Les deux géants du groupe s’affronteront le 24 novembre prochain, lors de la 5ème journée, pour une guerre du fauteuil de leader.

