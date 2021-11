Après Boubacar Fall et El hadji Dièye, un autre ailier des Espoirs de Guédiawaye s’apprête à rejoindre l’ASSE. Il s’agit bien d’Ibrahima Dabo qui rejoindra ses ex coéquipiers dans quelques jours, selon Maguette Wade, le président de Espoir de Guédiawaye. Ce dernier soutient que leur politique « est d’accompagner les jeunes de la localité afin de les aider à exporter leurs talents« .

Le club des Espoirs de Guédiawaye, fondé dans les années 2000, évolue au niveau régional et vise la ligue professionnelle comme l’atteste son président Wade qui affiche de grandes de grandes ambitions pour sa localité.

Petite erreur hier, le jeune sénégalais des Espoirs de Guediawaye qui va normalement nous rejoindre dans les prochains jours est Ibrahima Dabo et non Diallo. Il s'agit d'un joueur offensif (visiblement ailier) qui est décrit comme rapide et assez juste techniquement. pic.twitter.com/lRrlRLVqGb

— 𝑨𝑺𝑺𝑬 – 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆 (@AboutSainte) November 3, 2021