Opéré au niveau de l’amygdalite, Diao Baldé Keita rassure sa famille et ses nombreux fans.

Hospitalisé suite à des complications au niveau de l’amygdalite, l’international sénégalais a subi une opération aujourd’hui à la Santissima Trinità de Cagliari. Un drainage amygdalien a été effectué sur le sénégalais qui sera absent des terrains pour les matchs à venir.

« La santé est la chose la plus précieuse que nous possédions en plus de la famille« , lit-on sur le post du joueur accompagné d’une photo sur son lit d’hopital. Diao Baldé poursuit en soulignant que : « ce n’était pas une semaine facile, mais je suis heureux de pouvoir partager un sourire avec vous pour vous confirmer que le pire est passé et que maintenant je vais mieux« .

Le Lion qui devra se reposer quelques jours avant de reprendre les entraînements pourrait être zappé par Aliou Cissé qui annoncera sous peu sa liste pour les 2 prochaines rencontres du Sénégal

