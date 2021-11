Les Lions ont enchainé une seconde victoire lors de la deuxième journée du tournoi intercontinental de Dubaï. Le Sénégal est venu à bout de l’Espagne au cours d’un match qui a compté 13 buts.

L’entame du match réussi par les Lions ne présageait pas un duel serré entre les deux équipes qui ont fait bonne figure lors de la coupe du monde. Pourtant il aura fallu attendre les dernières secondes du match pour voir le Sénégal passer devant.

Le Sénégal qui avait battu hier le Portugal a démarré la partie sous des chapeaux de roues. Deux doublés pour démarrer ! L’intenable Ninou Diatta qui a marqué le premier but de la partie a réussi un doublé signant (2-1). S’y ajoute le doublé d’Amar Samb qui creuse encore l’écart ne calmera pas les ardeurs des Espagnols qui ont aussi une bonne adresse devant les buts. 4-3 marque la fin de la première période.

La seconde période sera moins riche en buts. L’Espagne avec José Arias réussit à égaliser (4-4). Ce sera le seul but inscrit dans cette partie où les Lions ont eu d’énormes difficultés à scorer. Dans un match où le coach Ngalla Sylla a fait tourner l’effectif, Raoul Mendy n’a disputé que quelques petites minutes. Il sera expulsé du match lors de la troisième période.

L’Espagne va renverser le Sénégal et mener le score (5-4). Avec son troisième but dans le match, Samb ne va pas tarder à remettre les pendules à l’heure. Suivi de prés par le but de Mamour Diagne. L’Espagnol Chicky signe le 6e but qui sera toutefois insuffisant ! L’Espagne enregistre sa deuxième défaite d’affilée avec le 7e but Sénégalais signé Pape Mar Boye, en fin de match.

Les Lions réussissent un 2/2. Il ne leur reste plus que le pays hôte pour boucler cette phase des poules. Pour le moment, le Sénégal dirige la poule A.

wiwsport.com