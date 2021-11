Le tournoi de la CEDEAO va démarrer ce jeudi 4 avant de prendre fin le 6 novembre 2021 à l’arène nationale de Pikine.

On connaît désormais la liste définitive des 5 lutteurs qui vont représenter le Sénégal au tournoi de la CEDEAO et sans surprise, le sélectionneur nationale Ambroise Sarr a privilégié l’expérience et le Talent. EN effet, dans la liste nous avons :

Moussa Faye 66 kg

Ngor Niakh 76 kg

Gandia Fama 86 kg

Modou Faye dit Ordinateur 100 kg

Mouhamed Bousso dit Boy Faye 120 kg

Dix pays vont prendre part au tournoi de la CEDEAO, du 4 au 6 novembre 2021, à Dakar, pour la succession du Sénégal. Il s’agit du Niger, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Burkina, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Sierra Leone. Pour finir, les arbitres seront au nombre de 10, déjà au Sénégal depuis le 31 octobre 2021. Ils seront complétés par Sitor Ndour et Khalifa Sow.

La Guinée et le Mali son politiquement suspendus par la CEDEAO.

Avec Sunu Lamb