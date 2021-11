Devenu indispensable au milieu de terrain de Sochaux depuis cet été, Ousseynou Thioune a été titularisé par Omar Daf lors des 14 matchs de Ligue 2 qu’a disputé le FCSM depuis fin juillet.

Le joueur sénégalais s’est exprimé au sujet de ses performances après le match nul à Nancy (1-1) sur Maligue2. Il n’a pas tari d’éloge sur son compatriote et entraîneur Omar Daf.

«Je pense que c’est juste une question de maturité. C’est vrai que je pense avoir progressé dans plusieurs domaines. le staff et mes coéquipiers m’ont aidé pour y arriver. […] Je me suis concentré sur le fait que je dois absolument donner le meilleur de moi-même, tout en sachant que je suis en fin de contrat. Ensuite le coach fait tellement pour nous qu’il mérite qu’on s’investisse pour lui. L’aider c’est être performant, gommer les problèmes, les cartons, les suspensions, etc. Actuellement, c’est ce qu’on essaie de faire (contre Nancy, Ousseynou Thioune a reçu son 3e avertissement cette saison) Si on continue, je pense qu’on va pouvoir faire quelque chose de bien. »

wiwsport.com