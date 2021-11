En prélude de la nouvelle saison des championnats professionnels, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel effectuera le tirage au sort qui dressera les dates des affiches qui feront l’exercice 2021-2022.

Bientôt le lancement de la nouvelle saison des ligues professionnelles et dans cette optique, la LSFP fera le tirage du calendrier ce mercredi après-midi au siège de ladite ligue. Alors que le coup d’envoi sera donné le 20 novembre prochain, la saison 2021-2022 devra lancer la course à la succession de Teungueth FC.

Pour cette saison, Guédiawaye FC et Linguère effectuent leur retour dans l’élite alors que Oslo FA et Walidane signent leur entrée en Ligue Pro plus précisément en Ligue 2.

